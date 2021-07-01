Отложенный постинг во ВКонтакте – простое еще проще

ВК – это не только социальная сеть, а рабочая площадка для бизнеса, на которой можно зарабатывать, продавая напрямую услуги или товары, а также рекламу в сообществах развлекательно/познавательной направленности. Поэтому функция автопостинга полезна для роста показателей вовлеченности, а, как следствие, увеличения прибыли и развития бизнеса.
С помощью настройки автоматического публикования контента в SmmBox, выстроится четкая, бесперебойная и результативная система ведения соцсети, помогающая освободить время для других задач.
Почему отложенный постинг с SmmBox лучше, чем в самом ВК?
Возможность добавить и настроить отложенный постинг в неограниченном количество аккаунтов, групп и контента одновременно, без повторной авторизации.
Нет прикрепления к определенной программе или устройству: персональный компьютер, телефон или планшет — выбирай, где работать удобнее.
Организация отложенного постинга по контент-плану – сразу видно расписание для каждого сообщества/страницы по дням недели и времени, а также информационной направленности.
Удобная опция по составлению контент-плана для каждой страницы находится здесь.
Спрос на хороший контент всегда велик. С нашим инструментом “Поиск контента” быстро и легко можно найти тексты и макеты, сразу отсортировав их по популярности и добавив понравившиеся варианты в отложенный постинг.
Настройка удаления или повторения публикации – функция, которая полезна в использовании для разных целей и однозначно понадобится (например, для рекламы или акций).
Бесконечное исправление неопубликованных записей. Знак шестеренки позволит удалить, перенести или сделать коррекцию данных постов.
Мгновенное сокращение ссылок для автопостов, без переходов на сторонние сервисы — сразу в SmmBox. Переходи по ссылке, чтобы начать.
Кадрируй, добавляй надписи, отражение и множество фильтров на фотографии и изображения прямо в интерфейсе SmmBox. Сторонние сервисы не нужны.
Да, верно! Без исключений, в любую другую социальную сеть, любой пост*. Если контент в разных социальных сетях дублируется, то не придется тратить время на настройку отложенного постинга для каждого аккаунта отдельно, нужно всего один раз настроить кросспостинг и забыть про бесконечное размножение контента.
Для прикрепления особенных вложений создан специальный инструментарий по добавлению опроса, ссылок, музыки и другого контента.
*Важно, если запись содержит неподдерживаемый тип вложения, такой как «Опрос», «Геолокация», «Музыка», «Видео», «Товар» или «Документ», то задаются настройки, чтобы пост выходил без вложения или не выходил вовсе.
Как вообще выглядит автопостинг ВК в этой программе? Я смогу добавить сразу и текст, и картинки?
Да, сможете. В SmmBox полноценный постинг ВКонтакте, он адаптирован под социальную сеть. Вы сможете добавлять аудиозаписи, хештеги, ссылки — все, что захотите. И все это будет автоматически выкладывать в ленту новостей в удобное для вас время.
Я не представляю уже ВК постинг без контент-плана. Столько времени раньше уходила на посты, это меня безумно нервировало. А сейчас я трачу всего день! И этого достаточно, чтобы написать все посты наперед и быстро загрузить их в отложенный постинг
Советую выбирать тариф, где есть продвинутый контент-план. Там можно на каждый день недели планировать определенную рубрику. Удобно. Читателям нравится, когда продолжение истории выходит в один и тот же день недели
За автоудаление и повтор постов отдельный респект разработчикам. Наконец-то можно один и тот же пост сносить в нужное время и повторять через пару дней)) А то раньше находились подписчики, которые продолжали писать насчет конкурса, который уже как пару дней прошел