Отложенный постинг во ВКонтакте – простое еще проще

ВК – это не только социальная сеть, а рабочая площадка для бизнеса, на которой можно зарабатывать, продавая напрямую услуги или товары, а также рекламу в сообществах развлекательно/познавательной направленности. Поэтому функция автопостинга полезна для роста показателей вовлеченности, а, как следствие, увеличения прибыли и развития бизнеса.

С помощью настройки автоматического публикования контента в SmmBox, выстроится четкая, бесперебойная и результативная система ведения соцсети, помогающая освободить время для других задач.

Почему отложенный постинг с SmmBox лучше, чем в самом ВК?

Добавляй и автоматизируй любое количество аккаунтов и сообществ

Возможность добавить и настроить отложенный постинг в неограниченном количество аккаунтов, групп и контента одновременно, без повторной авторизации.

Нет прикрепления к определенной программе или устройству: персональный компьютер, телефон или планшет — выбирай, где работать удобнее.