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Отложенный постинг во ВКонтакте – простое еще проще

01.07
3 минут
324

ВК – это не только социальная сеть, а рабочая площадка для бизнеса, на которой можно зарабатывать, продавая напрямую услуги или товары, а также рекламу в сообществах развлекательно/познавательной направленности. Поэтому функция автопостинга полезна для роста показателей вовлеченности, а, как следствие, увеличения прибыли и развития бизнеса.

С помощью настройки автоматического публикования контента в SmmBox, выстроится четкая, бесперебойная и результативная система ведения соцсети, помогающая освободить время для других задач.

Почему отложенный постинг с SmmBox лучше, чем в самом ВК?

Добавляй и автоматизируй любое количество аккаунтов и сообществ

Подключение групп ВКонтакте к SmmBox

Возможность добавить и настроить отложенный постинг в неограниченном количество аккаунтов, групп и контента одновременно, без повторной авторизации.

Нет прикрепления к определенной программе или устройству: персональный компьютер, телефон или планшет — выбирай, где работать удобнее.

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Настройка автопостинга по контент-плану.

Настройка контент плана для ВКонтакте

Организация отложенного постинга по контент-плану – сразу видно расписание для каждого сообщества/страницы по дням недели и времени, а также информационной направленности.

Удобная опция по составлению контент-плана для каждой страницы находится здесь.

Простой поиск контента сразу в сервисе

Поиск контента для ВКонтакте

Спрос на хороший контент всегда велик. С нашим инструментом “Поиск контента” быстро и легко можно найти тексты и макеты, сразу отсортировав их по популярности и добавив понравившиеся варианты в отложенный постинг.

Нужно вовремя убрать или повторить пост?

Автоудаление и автоповтор поста в SmmBox

Настройка удаления или повторения публикации – функция, которая полезна в использовании для разных целей и однозначно понадобится (например, для рекламы или акций).

Редактирование отложенных публикаций в режиме ожидания

Бесконечное исправление неопубликованных записей. Знак шестеренки позволит удалить, перенести или сделать коррекцию данных постов.

Сокращение ссылки в сервисе

Мгновенное сокращение ссылок для автопостов, без переходов на сторонние сервисы — сразу в SmmBox. Переходи по ссылке, чтобы начать.

Редактор макетов

Кадрируй, добавляй надписи, отражение и множество фильтров на фотографии и изображения прямо в интерфейсе SmmBox. Сторонние сервисы не нужны.

Бонус: инструмент кросс-постинга из ВКонтакте от SmmBox – настрой только ВК и остальные соцсети будут наполняться автоматически

Кросспостинг из ВКонтакте

Да, верно! Без исключений, в любую другую социальную сеть, любой пост*. Если контент в разных социальных сетях дублируется, то не придется тратить время на настройку отложенного постинга для каждого аккаунта отдельно, нужно всего один раз настроить кросспостинг и забыть про бесконечное размножение контента.

Для прикрепления особенных вложений создан специальный инструментарий по добавлению опроса, ссылок, музыки и другого контента.

*Важно, если запись содержит неподдерживаемый тип вложения, такой как «Опрос», «Геолокация», «Музыка», «Видео», «Товар» или «Документ», то задаются настройки, чтобы пост выходил без вложения или не выходил вовсе.

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3 шага для настройки отложенных постов в VK

Создание поста во ВКонтакте

  1. Во вкладке «Отложенный постинг» выбираем нужное сообщество ВКонтакте.
  2. В открытом расписании выбираем пустое окно, затем нажимаем необходимые дату и время публикации. Дополнительный функционал: настройка автоудаления или повторной публикации поста, добавление метки о рекламном посте или автоматизация выгрузки видео в раздел «Видео».
  3. Непосредственно добавляем пост с макетом.

Соблюдаем особенности автоматического постинга в ВК

  • учитываем поведение целевой аудитории (ЦА). Когда смотрят, реагируют, соотношение интереса ЦА к контенту и его содержанию (например: короткие посты с юмором и мемами хорошо подойдут с утра или в обед, а что-то более содержательное вечером, когда подписчики имеют время прочитать или посмотреть видео).
  • Возможность публикования рекламного материала на стену сообщества с пометкой.
  • В тексте поста работают ссылки – дополняем смысл записи целевыми ссылками (например, на товары в контакте или на сторонний сайт).

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5 комментариев
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Wit
Wit
8 месяцев назад

Как вообще выглядит автопостинг ВК в этой программе? Я смогу добавить сразу и текст, и картинки? 

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Admin1
Admin1
8 месяцев назад
Ответ для  Wit

Да, сможете. В SmmBox полноценный постинг ВКонтакте, он адаптирован под социальную сеть. Вы сможете добавлять аудиозаписи, хештеги, ссылки — все, что захотите. И все это будет автоматически выкладывать в ленту новостей в удобное для вас время. 

0
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Fank
Fank
8 месяцев назад

Я не представляю уже ВК постинг без контент-плана. Столько времени раньше уходила на посты, это меня безумно нервировало. А сейчас я трачу всего день! И этого достаточно, чтобы написать все посты наперед и быстро загрузить их в отложенный постинг 

0
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MisterY
MisterY
7 месяцев назад

Советую выбирать тариф, где есть продвинутый контент-план. Там можно на каждый день недели планировать определенную рубрику. Удобно. Читателям нравится, когда продолжение истории выходит в один и тот же день недели

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Yeryl
Yeryl
7 месяцев назад

За автоудаление и повтор постов отдельный респект разработчикам. Наконец-то можно один и тот же пост сносить в нужное время и повторять через пару дней)) А то раньше находились подписчики, которые продолжали писать насчет конкурса, который уже как пару дней прошел  

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