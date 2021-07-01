Отложенный постинг в ОК

Автопостинг для OK является эффективным инструментом продвижения группы. Он экономит время, упрощает задачу, избавляет от рутины. Всё это делается в удобном формате, благодаря продуманному инструменту SmmBox.

Продвижение собственной странички (персонального блога, группы компании, сообщества) позволяет сделать её более популярной, привлечь больше внимания. Просто создать страницу в социальной сети недостаточно: необходимо её постоянно обновлять, показывать активность, заставлять «жить». Только в этом случае можно рассчитывать, что алгоритмы одноклассников будут сами активнее предлагать ваши публикации новой аудитории, а старая не сможет заскучать.

Автопостинг в ОК через SmmBox

Отложенные посты решают основную проблему – выход запланированных публикаций по определённому графику. Раньше приходилось каждый день заходить на страницу в одноклассники, заполнять текст, вставлять фотографии, прописывать хэштеги. Теперь благодаря сервису SmmBox можно создать несколько отложенных публикаций, прописать им график выхода и забыть об этом. Система автоматически будет публиковать записи по заданным параметрам, избавляя вас от рутинной работы.