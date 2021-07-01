Отложенный постинг в ОК

Автопостинг для OK является эффективным инструментом продвижения группы. Он экономит время, упрощает задачу, избавляет от рутины. Всё это делается в удобном формате, благодаря продуманному инструменту SmmBox.
Продвижение собственной странички (персонального блога, группы компании, сообщества) позволяет сделать её более популярной, привлечь больше внимания. Просто создать страницу в социальной сети недостаточно: необходимо её постоянно обновлять, показывать активность, заставлять «жить». Только в этом случае можно рассчитывать, что алгоритмы одноклассников будут сами активнее предлагать ваши публикации новой аудитории, а старая не сможет заскучать.
Отложенные посты решают основную проблему – выход запланированных публикаций по определённому графику. Раньше приходилось каждый день заходить на страницу в одноклассники, заполнять текст, вставлять фотографии, прописывать хэштеги. Теперь благодаря сервису SmmBox можно создать несколько отложенных публикаций, прописать им график выхода и забыть об этом. Система автоматически будет публиковать записи по заданным параметрам, избавляя вас от рутинной работы.
В социальной сети ОК есть свой инструментарий автоматического постинга, но в нём не удобно проставлять несколько публикаций. В случае с SmmBox задача облегчается. Это мы покажем на примере.
Инструмент находится в разделе “Отложенные посты”. В новом окне появляется полноценный календарь для выбора даты. Можно создавать публикации на годы вперёд, если это необходимо — ограничений нет.
Далее остаётся ввести текст, добавить картинки и указать точное время выхода поста.
После заполнения полей, нажимаете «Опубликовать». Задача появится в запланированном постинге.
В указанное время в ОК появится соответствующая публикация.
В системе задача изменит внешний вид и подпишется «Опубликовано».
Функционал SmmBox позволяет настроить количество дней или часов, по истечении которых публикация исчезнет со страницы.
Это удобно. Например, когда вы рассказываете о какой-то акции, длящейся всего 1 сутки. Если забыть её удалить, то можно столкнуться с претензиями клиентов, не знавших о завершении действия предложения. Система автоматически уберёт публикацию после того, как она станет не нужна.
Представьте, вы продвигаете страницу фитнес-центра, где каждую пятницу организуется женский день. Об этом еженедельно необходимо рассказывать посетительницам на своей странице. Здесь как раз поможет функция автоматического повторения.
Задаёте периодичность выхода, система прописывает график, продолжая публиковать тексты в соответствии с ним. Сервис значительно экономит время, так как не приходится самостоятельно копировать один и тот же пост несколько раз – всё делается автоматически.
Можно брать посты из сторонних групп и на их основе делать свой контент через отложенный постинг. Для этого должно быть установлено бесплатное расширение SmmBox для браузеров: Google Chrome, Opera, Firefox, Яндекс.Браузер.
Заходите на понравившийся пост (например, в ВК). Под ним будет пиктограмма, на которую нужно нажать.
Вас встретит уже знакомое окно редактирования, где нужно указать время/дату выхода в OK.
Задача сразу отобразится в соответствующей панели сайта SmmBox, и в указанный период появится в Одноклассниках.
Аналогично можно делать в различных социальных сетях:
Это удобно тем, что можно найти пост и бесплатно опубликовать его у себя, поддерживая активность странички.
Если вы ведёте несколько групп в OK и хотите сделать свою работу проще, то автопостинг от SmmBox в этом поможет. Система не может ошибаться, поэтому публикации будут выходить в строго отведённое время. Подписчики увидят вашу активность, проникнуться доверием, будут охотнее пользоваться услугами, товарами. Одноклассники чаще будут показывать вашу страницу в рекомендованных, что привлечет больше аудитории.